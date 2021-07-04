Студентка из Владивостока построила в Крыму каменные пирамидки, как на мысе Вятлина

Анастасия Сокольникова в Крыму Фото: Предоставлено героем публикации

«Таврида» зародилась в Крыму в 2015 году. Первые четыре года форум проходил на западе полуострова – в поселке Стерегущее Раздольненского района. А в 2019-м переехал на восточное побережье – в бухту Капсель. Эта гавань, находящаяся всего в пяти километрах от Судака, отличается не только своей природной красотой, но и богатой историей. Это место, где царит атмосфера вдохновения, что важно для творческих людей.

Основная задача форума – создание площадки, которая станет центром сборов талантливой молодежи со всей страны – художников, артистов, архитекторов, музыкантов, танцоров, блогеров, писателей, фотографов и других. В течение одной недели ребята создают собственные творческие проекты и посещают образовательные лекции.

– Я ездила в качестве участника на образовательную антишколу «Мир, любовь, роботы», – рассказала Анастасия Сокольникова, студентка ДВФУ направления «Журналистика». – Этот заезд был про современное искусство и его взаимодействие с роботами. Я посещала лекции и разные школы. Выбор был большой: живопись, графика, перформанс, сайнс-арт и арт-менеджмент. Можно было выбрать любую школу и сделать проект. Я участвовала в школе перформанса и в итоге сделала проект #ВладивостогТег. Выкладывала пирамидки из камней на пляже, как это делают у нас на мысе Вятлина, тем самым провела нить от Владивостока до Крыма. И одновременно с этим рефлексировала. Также я предлагала зрителям присоединиться и построить свою пирамидку.

Студентка ДВФУ Анастасия Сокольникова Фото: Предоставлено героем публикации

А вот в школе сайнс-арта Анастасия смогла поработать уже не одна, а в команде.

– Тема нашей работы - космический мусор. Мы с командой напечатали песочные часы на 3D принтере и засыпали туда песок. На часах был установлен механизм, синхронизированный с компьютером, на котором были данные о выбросе космических тел с Земли за каждый год с начала освоения космоса. Эти данные выводились на экран и были синхронизированы с вращающейся стрелкой на часах. За один год стрелка делала один оборот. Перед песочными часами стоял фонарик, а внутри - просвет. Таким образом, когда песок пересыпался из одной части в другую, он закрывал свет. А на специальной панели можно было увидеть, как тени становятся больше. Мы хотели показать, что каждая песчинка, каждый кусок космического мусора негативно может повлиять на будущее потомков. Кстати, ученными доказано, что к 2055 году у человечества могут возникнуть первые проблемы в освоении космоса: мусора станет настолько много на орбите, что даже спутники не смогут существовать. Ведь даже самый маленький кусочек, разметом около 1 см, может нанести непоправимый вред станции МКС.

Анастасия отмечает, что полученные опыт и знания сможет использовать в будущих проектах уже дома, во Владивостоке. А именно в своей сфере – фотографии.

Часы демонстрируют поистине космические проблемы Фото: Предоставлено героем публикации

Отбор на образовательные антишколы «Тавриды» еще открыт. Форум будет проводиться до октября. Чтобы попасть необходимо зарегистрироваться на сайте и подать заявку, сделав при этом творческое задание. Возрастная категория участников от 18 до 35 лет. Все расходы на проживание и дорогу берут на себя организаторы.

Кстати

Выиграть поездку на «Тавриду» можно за пропаганду здорового образа жизни. Участникам конкурса предлагается снять видеоролик о позитивной альтернативе потреблению наркотиков, выложить его в социальные сети и подать заявку на участие в конкурсе через систему АИС «Молодежь России», прикрепив ссылку на размещенный видеоролик в анкете участника. По итогам конкурса трое победителей получат возможность принять участие в образовательном заезде «Вкусный джаз», который пройдет в период с 6 по 13 августа на базе арт-кластера «Таврида», по направлению «Арт-школа фото- и видеоконтента» на бесконкурсной основе.

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