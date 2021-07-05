Скоро будут таунхаусы? В разгар летнего сезона в Приморье уничтожают популярный пляж

Очевидцы переживают, что пляж попросту уничтожат. Фото: Милана СОКОЛ

Жители Хасанского района бьют тревогу из-за происходящего на пляже. В Андреевке, которая считается жемчужиной туристического отдыха, оказался частично перекопан муниципальный пляж. Местные жители показали на видео, как сейчас выглядит часть береговой полосы. Что именно здесь за работы кипят, пока остается только догадываться.

– Береговая полоса засыпается дресьвой. В водоохранной зоне работает техника. Появились столбы и цепь, – делятся в сети обеспокоенные приморцы.

Некоторые жители края предположили, что таким образом восстанавливают дорогу, смытую во время тайфуна в прошлом году. Однако более опытные в вопросах строительства приморцы отмечают, что срезая проезд уклоном к морю и перемешивая грунт с песком, дорогу скорее можно уничтожить окончательно, а не отремонтировать.

Большинство предполагают, что на пляже намечена очередная стройка.

– Значит скоро там будет линия домиков.. Кто-то уже себе дорогу приватизировал, – делятся мнениями в интернете жители края.

Значит, скоро там будет линия домиков.. Кто то уже себе дорогу приватизировал

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