«Вот это цена, космос»: приморцы обсуждают необычный товар в магазине

Увиденное на рыбном прилавке удивило покупателей. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Чего только не встретишь на прилавках современных магазинов, от изысканных фруктов до даров из моря, способных порадовать самых капризных покупателей. Но некоторые товары вызывают удивление даже у гурманов. Например акула, стоимость за килограмм которой – 1650 рублей, а что из нее приготовить остается загадкой.

Где именно сделано фото – доподлинно неизвестно, но автор уверяет, что в одном из магазинов Находки. Небольшая акула, похожая на сельдевую, красуется в холодильнике вместе с другими морепродуктами.

Необычный товар привлек внимание общественности. Фото: www.instagram.com/irecommend_nhk.

Столь необычный товар, впрочем, как и цена за него, оправданно не остались без обсуждения приморцев.

«Что же за гурман цену выставлял?! Жлоб какой-то. Насколько я знаю, мясо у рыбы очень специфическое, Не даром японцы плавники только ценят», «Ничего не обычного, это просто город у самого Японского моря, детка!», «На котлеты?», А что с ней делать? Что то ни одного рецепта с мясом акулы не приходит в голову», «Цена – космос», «Ничего себе котлетки будут золотые!!!! По 1650 за кило фарша, который еще приготовить нужно», – высказываются приморцы.

Стоит отметить, что приготовить акулу крайне сложно из-за мочевины, которая скапливается в тканях рыбы. Резкий запах не уходит даже после термической обработки. Опытные рыбаки чаще предпочитают отпускать подобный улов.

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