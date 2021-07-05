10 умерших за выходные: третья волна коронавируса бушует в Приморье

Число больных в Приморье стремительно растет. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье продолжает расти число больных и умерших от коронавируса. Только за выходные скончались еще 10 местных жителей. Всего же с начала эпидемии в крае умерли 810 приморцев.

По данным оперштаба по борьбе с распространением заболевания, за последние 24 часа положительные результаты теста на COVID-19 получил еще 231 человек. Число больных стремительно растет, приближаясь к февральскому максимуму. За все время пандемии заболели 47 906 пациентов. К счастью, большей части удалось выздороветь - 43 044.

Из-за удручающей эпидобстаеовки в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты советуют носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

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