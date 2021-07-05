«Ребенок начал это кушать»: покупка в супермаркете Приморья едва не закончилась отравлением

Еда из супермаркета огорчила не только ребенка, но и шокировала родителей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Неприятный инцидент случился в выходные в Надеждинском районе Приморья. Как уверяет покупательница, купленное в магазине хлебобулочное изделие оказалось испорченное. Самое неприятное, что заплесневевшую сосиску в тесте начал есть ребенок. Своими переживаниями местная жительница поделилась в сети.

По словам покупательницы, покупку она сделала 4 июля в супермаркете на улице Молодежная, в поселке Новый.

– Купли ребенку обычную сосиску в тесте. Естественно при покупке на тесте ничего странного обнаружено не было. Дома ребёнок начал кушать, прибежал с испугом, показывая содержимое продукта. Хотелось бы обратить внимание посетителей данного магазина. За последние пару недель, часто попадалась просроченная продукция (плавленый сыр, при чем просроченный товар, стоял на полке ее неделю, шампиньоны в отделе овощей). Будьте предельно внимательны, совершая покупки. Ужас, – отметила обеспокоенная женщина.

Судя по комментариям в сети, просрочка попадалась не только ей.

«Там вообще давно нельзя покупать, как они работают столько времени, если в каждом магазине у них такая жесть творится», «Да там не раз такое находили, половина продуктов просрочка никто не следит», – делятся местные жители.

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