Прокуратура Приморья проверит управляйку, которая 17 часов не могла спасти застрявшего в лифте мужчину

Управляющая компания не приняла надлежащих мер, чтобы вызволить из плена мужчину, застрявшего в лифте на 17 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Приморского края проверит управляющую компанию, которая более 17 часов не предпринимала каких-либо действий, чтобы вызволить застрявшего в лифте мужчину. Компанию по результатам проверки могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей.

Поводом для прокурорской проверки стали сообщения в СМИ, описывающие 17-часовое приключение приморца в лифте дома по Нерчинской. Мужчина в одних спортивных шортах, похожих на трусы, поздним вечером оказался заперт внутри лифта. Как показывают результаты прокурорской проверки, управляющая компания не приняла надлежащих мер, чтобы вызволить из плена мужчину.

- В связи с надлежащем исполнением управляющей организацией возложенных на нее обязанностей по обслуживанию и содержанию лифтового оборудования прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1.1 КоАП РФ (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов), - говорится в информационном сообщении прокуратуры Приморского края.

Управляющей компании, как юридическому лицу, теперь грозит до 40 тысяч рублей штрафа. Если будет установлена вина должностного лица, то ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел вечером в субботу, 19 июня. Мужчина оказался заперт в лифте, не смог вызвать диспетчера и провел взаперти более 17 часов. Ремонтировать лифт прибыли только на следующее утро в 10 часов утра. Когда приморец оказался на свободе, он высказал предположение, что друзья играют с ним в квест. На просьбу покинуть лифт бывший заложник ответил отказом, заявив: «Не буду выходить, пока не покурю».