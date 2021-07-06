«Ушел человек слова и дела, рыбопромышленник старой закалки»: в Приморье простятся с трагическим погибшим Александром Ткаченко

В Приморье попрощаются с Александром Ткаченко. Фото: предоставлено близкими.

В Приморье попрощаются с одним из учредителей рыбодобывающей компании «Корякморепродукт», который трагически погиб на Камчатке. Гражданская панихида пройдет 7 июля в Артеме на Невской, 4А.

Напомним, Александр Ткаченко погиб в конце июня на реке Хайлюля в Карагинском районе Камчатки. Лодка с ним перевернулась, выбраться живым из воды, температура которой была всего около 4 градусов тепла, ему не удалось.

Александр Михайлович не только один из основателей компании «Корякморепродукт», но и тот, кто стоял у истоков Союза прибрежных поселкообразующих предприятий. Это на его базе позже появился Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки. Словом, в рыбопромышленных и бизнес кругах он более чем известен. На него ровнялись, к нему приходили за помощью или советами. «КП-Владивосток» удалось пообщаться с коллегами и близкими Александра Ткаченко. Приведем лишь несколько мнений о нем.

– Эта трагедия, никак не укладывается в голове. До сих пор не могу поверить, что человека с нами нет. Александр Михайлович был, добрым отзывчивым, честным человеком. Отличным профессионалом своего дела. И хозяйственником, и строителем, и проектировщиком. Мудрейшим человеком, с большим опытом жизни и дела. Всего себя полностью отдавал производству, людям, своему любимому делу. Прошел очень много трудностей и не свернул, не сдался! Был большим стратегом. И было много планов по расширению производства;

– Ушел профессионал своего дела с большой буквы, добрый и замечательный человек. Таких как он – единицы. Камчатке и Приморью его будет не хватать;

– Александр Михайлович был настоящим хозяином, рыбопромышленником старой закваски, таких больше не делают, это был настоящий человек, друг, партнер. Светлая ему память;

– Рожденный в победном 45-м, Александр Михайлович всегда был победителем. И хотя с греческого это защитник, но для всех нас он и победитель, и защитник! Александр Михайлович прожил долгую, но, трудную жизнь, где были и счастье, и несчастье, но, он всегда оставался честным и глубоко порядочным человеком, и всегда выступал за справедливость во всем, что касается нашей жизни. Старался помочь простым людям, особенно там, где он видел несправедливость и обиды.

Прощание с Александром Михайловичем Ткаченко состоится в среду, 7 июля, в 12:00 в Артеме на Невской, 4А.

Узнать дополнительную информацию можно по телефону офиса компании «Корякморепродукт»: 8(423)222-14-65.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования близким Александра Михайловича Ткаченко.

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