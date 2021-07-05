Жителя Узбекистана осудили в Приморье за поддержку террористов

Ближайшие 13 лет мужчина проведет за решеткой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Салохидину Даминову сейчас 29 лет, он – строитель, семья которого осталась в Узбекистане. Благотворительные переводы другу-боевику и показ роликов террористической организации своему коллеге привели его на скамью подсудимых. В тюрьме мужчина проведет ближайшие 13 лет.

Салохиддин Даминов приехал в Приморский край из Узбекистана, как сообщают «Вести:Приморье». Здесь он помогал отцу работать на стройке, деньги отправлял домой, там у него остались жена и ребенок. Мужчина завел себе страничку на «Одноклассниках» и подружился там со своим земляком, который жил в Турции. Собеседник жаловался Салохиддину на тяжелую финансовую ситуацию и в промежутках между светскими беседами иногда просил прислать денег для сестер и братьев. Дружба крепла, мужчины решили вместе открыть строительный бизнес, собеседник обещал переехать в Россию. Однако внезапно отправился в Сирию, воевать, да не просто так, а в рядах запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат Таухид ва-Джихад». Об этом он сообщил Салохиддину и даже прислал фото в форме наемника, а потом и вовсе предупредил, что теперь мужчину могут посадить. Салохиддин подумал, что он шутит, но общаться друзья стали гораздо реже.

По словам осужденного, друг из «Одноклассников» вел с ним разговоры о том, чтобы тот поехал в Сирию, кидал различные ролики, освещающие деятельность организации, давил на то, что в Сирии погибают их братья и сестры по вере. А раз такое происходит, то нужно помочь, не можешь приехать сам – присылай денег. Он и присылал. Признается, что подумывал и о поездке. Более того, начал видеоролики показывать своему коллеге и убеждать того лететь в Сирию.

Мужчина признается, что «обработку» почувствовать сложно. Опыта такого у него раньше не было, а раз брат по вере попросил денег, значит надо дать. Дело в том, что сейчас в интернете можно найти массу сайтов, где сказано, что расходы на пути джихада – священной войны – необходимость для каждого мусульманина. Сами вербовщики нередко цитируют те главы Корана, в которых сказано, что только соблюдения религиозных предписаний недостаточно. На эти увещевания часто попадаются граждане бывших союзных республик. Только в 2019 году в Приморье пресекли деятельность ячейки этой же террористической организации, члены которой были из государств Центрально-Азиатского региона. Мужчины планировали ограбить коммерсантов и улететь в Сирию воевать. Работа по предотвращению подобных ситуаций ведется в рамках реализации государственной программы «Безопасный край» на 2020-2027 годы.

В Управлении по борьбе с терроризмом сообщили, что сейчас в управлении ГУФСИН по Приморью содержатся 33 человека по статьям, связанным с терроризмом, и 2 человека за совершение действий экстремистской направленности. Все чаще в таких преступлениях оказываются замешаны граждане из Таджикистана и Узбекистана.

Салохиддин раскаивается, говорит, что осознал, что его «переводы» могли способствовать гибели людей. Мужчина уверен, что, если бы можно было повернуть время вспять, он не сидел бы ни на каких «ненужных» сайтах. Сейчас ему предстоит провести 5 лет в тюрьме и 8 – в колонии строгого режима.

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