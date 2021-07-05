Правительство Приморья закупило более 2000 путевок в летние лагеря

Юные жители Приморья смогут отдохнуть и оздоровиться за счет краевого бюджета. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть в летних лагерях за счет краевого бюджета. Об этом говорили на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. В ней приняли участие представители министерства труда и социальной политики края, а также представители министерств здравоохранения и образования региона.

На отдых и оздоровление юных жителей края в бюджете предусмотрено 78, 6 миллионов рублей. На эти деньги приобретут 4,7 тысячи путевок для детей-инвалидов и ребят, стоящих на учете в Центре соцподдержки населения. Уже приобрели 1350 путевок – в загородные оздоровительные лагеря, 543 путевки – в профильные смены на базе загородных оздоровительных лагерей, в том числе 43 путевки для детей-инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, 200 путевок – в круглогодичные санаторные оздоровительные лагеря.

Отдохнут юные приморцы недалеко от бухты Врангеля, города Партизанска, в Кировском и Спасском районах. Во время первой смены, которая проходила с 9 по 26 июня, 235 детей отдохнули в оздоровительном лагере «Наши гости», 43 ребенка-инвалида с родителями побывали в лагере «Шепалово», а 100 ребят познакомились с лагерем «Мечта» в Кировском районе.

Для воспитанников же социально-реабилитационных центров организуют оздоровительные мероприятия и праздничные события. Экскурсии в заповедники, выставки рисунков, оздоровительные прогулки, купания в бассейне, эстафеты и спортивные соревнования. Скучать не придется.

Напомним, что помощь населению осуществляется в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

На совещании подчеркнули, что все оздоровительные мероприятия для детей проходят в строгом соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Все детские оздоровительные лагеря, принимающие участие в программе имеют соответствующие санитарные документы.