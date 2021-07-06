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Владивосток6 июля 2021 1:46

Чуть было не было: житель Владивостока предотвратил трагедию

Теперь мужчина ищет очевидцев происшествия, чтобы наказать «инициаторов»
Екатерина ТИХАЯ
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Пьяный мужчина не мог стоять на ногах.

Пьяный мужчина не мог стоять на ногах.

Фото: принтскрин видео.

Житель Владивостока уберег от трагедии горожан. Накануне на дороге оказался неадекватный водитель, как потом выяснится, без прав. Он долго вилял на дороге и бился машиной о бордюр, а потом едва стоял на ногах. Бдительный мужчина попытался вызвать полицию, но в итоге пошел сам в отдел. Однако пока приморец ходил за правоохранителями, приехал настоящий владелец виляющего авто и разыграл спектакль перед полицией.

Внимательный водитель пожаловался на сложившуюся ситуацию и теперь просит откликнуться других очевидцев.

В начале июля житель Владивостока ехал с Луговой в сторону Баляева. Перед ним на правой полосе ехал Subaru Forester, который вилял из стороны в сторону и бился бампером о бордюр. Мужчина решил вмешаться, так как подумал – человеку плохо.

– Начал ему сигналить, смог догнать только на Юмашева, когда он показал левый поворотник, повернул направо и резко остановился. Я вышел, пошел к его машине, оттуда несло алкоголем, водитель был вообще «невменозе», – описал ситуацию внимательный житель Владивостока.

Он вытащил ключи из зажигания, а пьяный мужчина попытался запрыгнуть на него и забрать их.

Пьяный неадекватный житель Владивостока без прав сел за чужой автомобиль
Видео: ДПС Контроль

Попытки вызвать полицию длились больше получаса, но так и не дали результатов. Вынужденный участник ситуации в итоге сам пошел в отдел. Это помогло, и подъехал наряд полиции. Правоохранители выяснили, что машина не принадлежит неадекватному водителю, и более того – у него нет даже прав.

– Пока я ходил в отдел, он откатил машину к тротуару, а к его машине подъехал настоящий владелец машины, и они сочинили легенду якобы тот вообще не сидел за рулем, – рассказал водитель. – Убедительная просьба, всех, кто проезжал мимо этого неадеквата и зафиксировал его езду, написать на номер 89502950735. Также прошу мужиков, которые подъезжали к этому место и видели всё своими глазами, отписаться на тот же номер.

Мужчина объяснил, что он написал заявление на привлечение к ответственности, но его показаний и видеозаписи оказалось недостаточно, чтобы можно было наказать тех двух мужчин.

Полиция не хотела ехать на место, где остановился пьяный мужчина.

Полиция не хотела ехать на место, где остановился пьяный мужчина.

Фото: принтскрин видео.