Чуть было не было: житель Владивостока предотвратил трагедию

Пьяный мужчина не мог стоять на ногах. Фото: принтскрин видео.

Житель Владивостока уберег от трагедии горожан. Накануне на дороге оказался неадекватный водитель, как потом выяснится, без прав. Он долго вилял на дороге и бился машиной о бордюр, а потом едва стоял на ногах. Бдительный мужчина попытался вызвать полицию, но в итоге пошел сам в отдел. Однако пока приморец ходил за правоохранителями, приехал настоящий владелец виляющего авто и разыграл спектакль перед полицией.

Внимательный водитель пожаловался на сложившуюся ситуацию и теперь просит откликнуться других очевидцев.

В начале июля житель Владивостока ехал с Луговой в сторону Баляева. Перед ним на правой полосе ехал Subaru Forester, который вилял из стороны в сторону и бился бампером о бордюр. Мужчина решил вмешаться, так как подумал – человеку плохо.

– Начал ему сигналить, смог догнать только на Юмашева, когда он показал левый поворотник, повернул направо и резко остановился. Я вышел, пошел к его машине, оттуда несло алкоголем, водитель был вообще «невменозе», – описал ситуацию внимательный житель Владивостока.

Он вытащил ключи из зажигания, а пьяный мужчина попытался запрыгнуть на него и забрать их.

Попытки вызвать полицию длились больше получаса, но так и не дали результатов. Вынужденный участник ситуации в итоге сам пошел в отдел. Это помогло, и подъехал наряд полиции. Правоохранители выяснили, что машина не принадлежит неадекватному водителю, и более того – у него нет даже прав.

– Пока я ходил в отдел, он откатил машину к тротуару, а к его машине подъехал настоящий владелец машины, и они сочинили легенду якобы тот вообще не сидел за рулем, – рассказал водитель. – Убедительная просьба, всех, кто проезжал мимо этого неадеквата и зафиксировал его езду, написать на номер 89502950735. Также прошу мужиков, которые подъезжали к этому место и видели всё своими глазами, отписаться на тот же номер.

Мужчина объяснил, что он написал заявление на привлечение к ответственности, но его показаний и видеозаписи оказалось недостаточно, чтобы можно было наказать тех двух мужчин.