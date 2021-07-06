Еще 6 смертей, приближаемся к пику. Число больных и умерших от коронавирсуа в Приморье стремительно растет

В Приморье бушует третья волна коронавируса. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье продолжает стремительно увеличиваться число больных и умерших от COVID-19. За последние 24 часа опасная инфекция подтвердилась еще у 240 местных жителей. Кривая коронавируса практически достигла критических показателей прошлой зимы. В начале декабря максимальное количество случаев, выявленных за сутки, достигало 244.

Согласно официальной информации, за сутки от опасной болезни скончались еще 6 человек. Напомним, только за выходные справиться с коронавирусом не смогли 10 приморцев. Всего же с начала пандемии умерли 816 жителей края.

На данный момент специалисты обследовали 1 177 572 человек. Привились в крае 244 247 приморцев.

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