Телефоны ценою в восемь лет тюрьмы: в Приморье будут судить сотрудника колонии

Преступление было совершено перед важной для мира датой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший сотрудник исправительного учреждения совершил провинность – принял взятку, за что совсем скоро пойдет под суд. В Хасанском районе уже завершено расследование уголовного дела.

В конце весны, 7 мая 2021 года, сотрудник ФКУ КП- 26 ГУФСИН России по Приморскому краю узнал, что находящемуся в колонии хотят передать два мобильных телефона. Сотовые запрещены на территории исправительного учреждения, а значит получать в посылках, передавать или покупать – тоже. Гражданин, который собирался передать «запрещенку», сам предложил сотруднику колонии передать телефоны. За 15 тысяч рублей. Работник учреждения согласился, и через несколько дней ему передали оговоренную сумму. Вот только взяткодатель действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, так что теперь бывший сотрудник колонии проходит по части 3 статьи 290 УК РФ. За взятку за незаконные действия должностному лицу грозит или штраф от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или заключение на срок от трех до восьми лет.

Уголовное дело передано в суд.