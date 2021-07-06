Популярную дорогу Владивостока готовят к асфальтированию

Ремонтируемый участок дороги скоро начнут асфальтировать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минувшей ночью на проспекте Острякова во Владивостоке начались дорожные работы. Всего за 12 часов смены бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) смогла снять больше 3 500 квадратных метров старого покрытия. Для удобства горожан все работы проводятся именно в ночные часы. Во вторник специалисты продолжат подготовку участка к асфальтированию, поэтому автомобилистов просят не парковать машины от дома № 38 на Острякова вверх до кольца Первой Речки.

На ремонтируемом участке в ночную смену работает 10 единиц техники. Изношенный слой асфальта снимают с помощью двух самоходных фрез. В ночь на среду планируется убрать еще около 3 000 квадратных метров деформированного асфальта. Таким образом специалисты избавятся от выбоин и ям на дороге по двум сторонам направления движения.

– Укладывать верхний слой дорожного покрытия плотным асфальтобетоном типа Б1 бригады начнут в среду ночью, при хороших погодных условиях. Асфальтобетон данного типа и марки используются довольно часто, так как он обеспечивает лучшее качество дорожного покрытия, – отметил руководитель отдела ремонта дорог МБУ «Содержания городских территорий» Константин Павлюкевич.

Стоит отметить, что с начала года силами (СГТ) в столице Приморья прошел аварийно-восстановительный ремонт на 21 участке дорог. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», специалисты отремонтировали Гоголя, Днепровскую, Колесника, Первую, Ильичева, Вострецова, Южно-Уральскую, Печорскую, часть объездной трассы Седанка – Патрокл и проспект 100-летия Владивостока. Недавно завершился масштабный ремонт на проспекте Красного Знамени, здесь не просто поменяли асфальт, а укрепили дорогу и установили водопропускные траншеи.

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