На Камчатке возбудили уголовное дело после пропажи самолета АН-26

На Камчатке пропал самолет. Фото: Сергей БАЛАНОВ

На Камчатке по факту исчезновения самолета Ан-26, на борту которого около 30 человек, возбуждено уголовное дело. Следственное управление на транспорте отрабатывает версию нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

– Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, уточняется число лиц, находившихся на борту воздушного судна, проводятся следственные действия в компании-эксплуатанте воздушного судна, устанавливается круг допрашиваемых лиц, в том числе свидетелей случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, – отметила пресс-служба ведомства.

На данный момент поиски пропавшего самолета продолжаются. Воздушное судно по предварительной информации, может находиться в районе угольного разреза в 8,5 километрах от Паланы.

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