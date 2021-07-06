Каждый седьмой дальневосточник считает себя абсолютно счастливым

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Премьера эротической драмы «Клиника счастья» побудила жаркие споры о сексуальности после 50 и стала толчком к исследованию темы для ВЦИОМ. Посмотреть первый российский сериал на «запретную» тему можно в онлайн-кинотеатре KION, а результатами исследования — в материале КП.

Оказалось, что российские женщины чувствуют себя счастливее мужчин, но большую важность сексу придают именно мужчины. Согласно статистике результатов опроса, 15% жителей Дальнего Востока абсолютно счастливы, а абсолютно несчастными себя никто не считает. 0%. Для 56% дальневосточников секс – это способ получить яркие эмоции, а для 44% — возможность выразить любовь близкому человеку. Интересно, что большая часть опрошенных (90%) считает, что секс после 50 есть и всего 4%, что его уже нет. Более того, 46% населения Дальнего Востока, включая жителей Владивостока, высказалось, что сексом необходимо заниматься несколько раз в неделю. Исследование показало, что на Дальнем Востоке считают, что возраст не может являться помехой активной сексуальной жизни, а счастливыми можно быть при любых обстоятельствах. В общем по России, отмечается, что больше всего счастья ощущают россияне в возрасте от 18 до 24 лет (50%) и от 35 до 44 лет (51%), в то время как наименее счастливыми оказались те, кому от 44 до 54 лет (40%). Сексуальная жизнь имеет важное значение для 80% жителей страны.

Кроме темы любви и секса в зрелости, российские сериалы поднимают и другие вопросы, о которых раньше было не принято говорить.

Руководитель филиала МТС в Приморье на своей странице в Instagram поделилась личным топ-3 сериалов, которые легко можно рассматривать в качестве терапии.

«Хрустальный» — сериал, который опровергает популярный стереотип о том, что должен и на должен мужчина. Главный герой, охотник на маньяков, тоже грустит, боится и испытывает массу эмоций.

«Секреты семейной жизни» — чёрная комедия про то, что реальные отношения и Instagram — разные вещи. Собственно, «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли. Это своего рода «Sex Education» для взрослых, где все истории героев основаны на реальных медицинских кейсах. Премьера драмеди состоялась 19 мая в онлайн-кинотеатре KION, новые серии проекта продолжают выходить каждую неделю.