Во Владивостоке со 2 по 4 июля прошел XI фестиваль корейского кино

Генеральное консульство Республики Корея в г. Владивостоке совместно с Корейским советом по вопросам кино (The Korean Film Council - KOFIC) в период с 02 по 04 июля организовало и успешно провело «XI фестиваль корейского кино во Владивостоке» в кинотеатре «Океан».

В дни фестиваля вниманию зрителей всех возрастов были представлены шесть кинофильмов.

Фильмом открытия стала кинолента «Минари», получившая известность благодаря тому, что актриса Юн Ёджон стала первой корейской актрисой, которая получила награду в номинации «Лучшая актриса второго плана» на церемонии вручения премии «Оскар» в этом фильме.

Также были показаны такие фильмы как: «Маленький лес», «Четвёртое место», «Останься со мной», «Звёзды шепчут» и «Юволь».

Киноленты из жанра независимого кино – «Четвёртое место», «Звёзды шепчут» и «Юволь», которых нет в общем доступе, произвели сильное впечатление на зрителей.

На открытии фестиваля присутствовали почетные гости: начальник отдела международных связей Агентства международного сотрудничества Правительства Приморского края, Шакирова О.В., начальник управления культуры администрации города Владивостока, Шупиро С.В., проректор по международным отношениям ДВФУ Панова В.В. и другие.

Перед показом фильма-открытия была подготовлена дегустация традиционных корейских блюд и напитков.

Генеральное консульство Республики Корея в г. Владивостоке и в дальнейшем продолжит знакомить жителей Приморского края с интересными корейскими фильмами, развивая и улучшая ежегодное мероприятие «Фестиваль корейского кино».