Спасатели МЧС ищут пропавший на Камчатке самолет Ан-26 на суше и воде

Поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 продолжаются Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Камчатке продолжаются поиски самолета Ан-26, пропавшего 6 июля 2021 года. К поискам подключилась наземная группировка спасателей МЧС.

Спасатели уже более трех часов исследуют район, где экипаж самолета Ан-26 в последний раз выходил на связь. К поискам подключились не только местные спасатели, ТОФ направил к предполагаемому месту ЧП противолодочный самолет Ил-38. Задействована группа судов, которая обследует территорию в заливе Шелихова.

Из Петропавловска-Камчатского и посёлка Оссора вылетели спасатели Региональной поисково-спасательной базы. Из посёлка Палана на поиски выдвинулись спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также специалисты пожарно-спасательной части городского округа «посёлок Палана».

На текущий момент поиск результатов не дал.

Напомним, на Камчатке экипаж легкомоторного самолета АН-26085, на борту которого находится 22 пассажира и 6 членов экипажа, перестал выходить на связь недалеко от посёлка Палан.