Второй этап XXXVIII региональной конференции Партии начался с работы дискуссионных площадок

Единая система оплата труда для работников бюджетной сферы по отраслям на всей территории РФ, компенсация проезда к местам отдыха врачам, работающим на северных территориях страны, привязка ставки первого разряда квалифицированного работника - например, в сфере ЖКХ, где наименьшие ставки к МРОТ. Эти и другие предложения с дискуссионных площадок в рамках второго этапа XXXVIII региональной конференции «Единой России» 6 июня, будут внесены в региональную программу Партии, которой будут следовать приморские единороссы следующие пять лет.

По мнению модератора площадки под названием «Защита трудовых прав», председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока Владимира Исакова, предложенные меры помогут снизить отток населения с Дальнего Востока и преодолеть бедность.

Делегат съезда Партии, первый заместитель секретаря Всеволод Романов подтвердил, что утверждённый на съезде Партии проект программы должен получить обратную связь с людьми в самые короткие сроки для окончательного утверждения документы.

«До конца августа на разнообразных площадках мы обсудим проект и внесем предложения. Воспользовались опытом наших коллег из городов и сел. Мы собираем наказы, поправки в работающие законы, проводим много личных встреч и работаем в онлайн-формате. Региональное наполнение, уверен, будет емким, ведь подключили к работе максимальное количество муниципалитетов и граждан», - прокомментировал Романов.

Достойным включением в Программу Партии является также предложение от заместителя секретаря местного отделения Уссурийского городского округа, руководителя центра «Серебряные добровольцы Приморья» Ольги Пьяновой - о достойной оценке вклада в построение гражданского общества и популяризации волонтерства со стороны пожилых граждан. По ее мнению, необходимо сделать волонтерскую книжку реальным инструментом мотивирования активных пожилых граждан, придав такой работе более высокий статус. Модератор площадки, председатель общественного совета партийного проекта "Старшее поколение", руководитель АНО "ЦСО "Родные люди" Наталья Кокорева поддержала предложение коллег-уссурийцев.

Как рассказал председатель общественного совета партпроекта "Безопасные дороги", ведущий одноименной площадки Александр Бондяев, его направление работы – речь идет о партийном участии в строительстве и модернизации дорог, создании дорожной инфраструктуры у детских садов и школ - вызвали большой интерес.

«Мы внесли предложение в Программу Партии о первоочередном рассмотрении при проектировании и строительстве школ дорожных участков, обязательном строительстве переходов у школ, создании лееров, разметки, при каждом строительстве», - заявил Александр Бондяев.

Актуальные вопросы подготовки медицинских специалистов, обсуждали на площадке «Медицина». Ее модератором выступил депутат Законодательного Собрания Приморского края, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов. Он предложил внести в программу предложения о государственной поддержке направления постковидной реабилитации в части гарантий и подготовки кадров.

Второй этап конференции Приморского РО Партии начался с работы пяти дискуссионных площадок, участниками которых стали делегаты от местных отделения Партии. Модераторами выступили краевые координаторы партпроектов, представившие направления своей деятельности и наиболее эффективные методики работы с населением. Также повестка площадок включала реализацию программы «Единой России», наказы жителей территорий, инфраструктурные проекты, развитие территорий и деятельность, направленную на повышение авторитета Партии.