В Приморье зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 с начала пандемии

В Приморье установлен новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье побит антирекорд второй волны коронавируса. Если 7 декабря 2021 года за сутки было зафиксировано 244 случая заболеваемости, то сегодня, 7 июля, ровно семь месяцев спустя, установлен новый максимум - 249 случаев.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки опасный диагноз снят с 222 жителей края. Всего же с начала пандемии коронавирусом заразились 48 395 человек, а вылечились 43359 жителей края.

Продолжается вакцинация населения. Прививку получили уже 250 182 приморца, за сутки прививку получили 5935 жителей края.