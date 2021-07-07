Жители Приморья могут воспользоваться «социальным такси»

Необходимо заранее оставить заявку на поездку и предупредить оператора о наличии багажа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владивостокский городской округ был выбран пилотной территорией для реализации нового социального проекта – бесплатного такси для людей с ограниченными возможностями. Главная задача проекта – облегчить жизнь людям с инвалидностью.

Воспользоваться «социальным такси» могут инвалиды I группы, дети-инвалиды, а также их сопровождающие. Сопровождающих – не больше двух. В этом году список мест, куда можно добраться на таком такси расширили. Теперь туда входят не только аптеки, больницы, пенсионный фонд и продовольственные магазины, но и аэропорт, вокзалы, нотариальные конторы, почтовые отделения, организации культуры и искусства, центры и общества поддержки людей с ограниченными возможностями и даже санатории. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

С начала года этой услугой воспользовались почти 450 граждан с инвалидностью. Оформить заявку и добраться до социально-значимых учреждений может житель любого муниципалитета, прибывший в краевой центр. Можно совершить любое количество поездок на сумму не больше 10 тысяч рублей в год.

Оставить заявку на услугу такого такси можно в информационно-ресурсном центре «Опора» по телефону: 8 (800) 302 09-24. Обратиться нужно не позднее, чем за два часа до желаемого времени подачи легкового авто к пункту отправления. В том случае, если гражданин с ограниченными возможностями имеет стойкие расстройства функций самостоятельного передвижения, заявку следует оставить не позднее, чем за 26 часов до нужного времени и уведомить специалиста о потребности в помощи. Для тех, кто использует инвалидное кресло и не может самостоятельно пересесть в машину, предусмотрены специализированные такси с подъемниками. Таким людям помогут спуститься из дома и сесть в такси. Также, при заказе «социального такси» важно указать наличие багажа, например костылей, трости, или даже собаки-проводника.

Напомним, что проект реализуется в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.