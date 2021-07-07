Еще 24 многодетные семьи получили землю во Владивостоке

Земельные участки выдают семьям с 3 и более детьми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации Владивостока 51-ый раз состоялась раздача земельных участков для многодетных семей. Всего планировалась определить новых владельцев 36 территорий, однако на жеребьевку приехали 24 семьи. Чтобы исключить разногласия и претензии, присутствующие сами вытягивали из специального ящика свои «счастливые билетики».

На выбор многодетным семьям администрация города предоставила участки в районе улиц Ломаной, Канской, Шахтовой, Коммуны, Шевченко и других. Как рассказали специалисты мэрии, в ближайшее время участники жеребьевки смогут осмотреть свои участки вместе с кадастровым инженером.

Многодетным семьям раздали участки во Владивостоке. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

Стоит отметить, что в бесплатное пользование для семей, где есть трое или больше детей, предоставляется от 7 до 20 соток земли. Участки оформляются в собственность для индивидуального жилищного строительства. В Приморье подобная практика введена с 2011 года, благодаря принятому краевому закону.

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