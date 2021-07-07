Приморцев ждет многодневное голосование за депутатов Госдумы и Законодательного собрания края

Выборы Фото: Мария ЛЕНЦ

Единый день голосования, назначенный на 19 сентября 2021 года, пройдут вовсе не в один день, как кажется из названия, а в три. Вызвано это, как заявляется, эпидемиологической обстановкой и желанием не создавать толпы на участках, повышая риск заражения коронавирусом. Но эксперты считают, что это же нововведение повысит явку.

Приморцы, напомним, будут голосовать в сентябре не только за депутатов Госдумы. На кону – выборы в Законодательное собрание Приморского края, которые ожидаются особенно интересными и не предсказуемыми, поскольку проходят в этом году по новой схеме. Из 40 депутатов лишь 10 пройдут по спискам, остальные 30 – по одномандатным округам. В прошлый раз, в 2016 году, округов было меньше – 20. Соответственно, пришлось провести перенарезку территорий. В связи с чем ожидается серьезное обновление депутатского корпуса.

Пройдут и другие выборы разного уровня в муниципалитетах Приморья.

Участки будут открыты три дня – 17-19 сентября. Кстати, в прошлом году это нововведение уже было опробовано в Приморье: во время довыборов в ЗС ПК по 8 округу в Советском районе Владивостока избиратели также могли голосовать три дня. Победил тогда единоросс Валентин Шуматов.

Критикующие нововведение говорят, что на три дня сложнее найти достаточное количество независимых наблюдателей. В свою очередь эксперты заверяют, что Приморском крае прошли обучающие семинары по подготовке наблюдателей для их последующего участия в выборах разного уровня. В настоящее время подготовлено более 3000 электоральных экспертов.

«Новация имеет свои особенности, но ее применение, главным образом, вызвано эпидемиологической ситуацией не только в Приморском крае, но и в стране в целом. Это очень удобная практика. Мы, таким образом, привлекаем наибольшее количество избирателей и формируем гражданское общество и доверие к избирательному процессу», - говорит член Общественной палаты Приморского края, руководитель группы мониторинга общественного штаба по подготовке выборов 2021 в Приморском крае Валентин Лабонин.