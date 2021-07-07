Количество больных в инфекционных центрах Приморья выросло в четыре раза

Пациенты с симптомами ОРВИ могут не сидеть в общих очередях в поликлиниках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Амбулаторные инфекционные центры в Приморском крае работают 6 дней в неделю, с 8:00 до 22:00. Благодаря работе инфекционных центров пациенты с симптомами ОРВИ обращаются напрямую к медикам, сдают анализы и получают лист назначения врача. Больше нет нужды сидеть в общей очереди в поликлинике.

Прием в АИЦ ведется как по записи, так и в формате живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт и полис. Единственная рекомендация – пациентам, у которых температура 38 и более, все же лучше вызвать врача на дом.

- Ежедневно АИЦ принимает по 160-180 пациентов, организуется порядка 7-10 госпитализаций, остальные пациенты направляются на амбулаторное лечение под наблюдение участкового врача. За полтора месяца количество больных, обратившихся в АИЦ, выросло в четыре раза. Количество амбулаторных пациентов также растет, если 7 мая под наблюдением было 19 человек, то сейчас – уже 450 пациентов лечатся на дому, – прокомментировала главный врач владивостокской поликлиники №9 Ольга Беньковская.

С адресами амбулаторных инфекционных центров и кабинетов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что сегодня в крае был установлен новый антирекорд – за последние сутки зафиксировано 249 случаев заболевания коронавирусом. Последний раз такие высокие цифры были зарегистрированы 7 декабря 2020 года, тогда заболели 244 человека. Всего же с начала пандемии коронавирусом заразились 48 395 человек. Медики напоминают, что защитой от COVID-19 является прививка. Она совершенно бесплатна, сделать ее можно в 110 стационарных и 62 мобильных пунктах вакцинации. Борьба с коронавирусом проходит в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.