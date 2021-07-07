Умер бывший первый заместитель начальника полиции Приморья Олег Долгий

Олег Долгий. Фото: 65.мвд.рф

Бывший первый заместитель начальника полиции Приморья Олег Долгий скончался на 58 году жизни.

Генерал-майор полиции в отставке Олег Долгий скончался в Ростове. Там он находился в отпуске, гостил у родственников своей супруги. Последним местом его работы был Сахалин, там он занимал должность начальника УМВД России по Сахалинской области.

Свою профессиональную карьеру полицейского Олег Викторович начинал в Приморье. За более чем 30 лет службы в органах внутренних дел он прошел путь от лейтенанта до генерал-майора полиции. Он пользовался авторитетом и уважением у своих сослуживцев. Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования родным и близким Олега Викторовича.

Олег Викторович Долгий родился 7 февраля 1964 года в городе Завитинск Амурской области. После школы, до 1988 года учился в Хабаровской высшей школе Министерства внутренних дел РФ. В 2005 году окончил Первый факультет Академии управления МВД России.

С 2010 года работал в должности первого заместителя начальника УВД по Приморскому краю и начальника криминальной милиции. С июля 2011 года по апрель 2014 занимал пост заместителя начальника управления МВД России по Приморскому краю. В 2014 году указом президента назначен на должность начальника УМВД России по Сахалинской области.

Награжден медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» III, II, I степеней, «100 лет международному полицейскому сотрудничеству», «300 лет Российской полиции».