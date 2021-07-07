«Пацана вообще поломало, авто больше нет»: виновник краш-теста во Владивостоке был навеселе

Автомобиль превратился в груду металла.
Фото: принтскрин видео.
Полиция Владивостока озвучила подробности аварии, которая с утра парализовала Ленинский район Владивостока. Причиной уничтожения Toyota Mark X оказалось грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель не только разогнал своего боевого коня до приличной скорости, но и сел за руль в нетрезвом состоянии. Итог – три пострадавших и разбитый седан.
Mark ехал со стороны улицы Аксаковской в направлении проспекта Красного Знамени. Напротив дома №50 на Некрасовской автомобилист не справился с управлением и протаранил столб уличного освещения. Машина на скорости перевернулась, после чего задымилась.
В салоне помимо водителей находились пассажиры. На помощь экипажу поспешили случайные очевидцы. Оперативно на место ЧП подоспели и представители экстренных служб.
– Водитель автомашины Mark X отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Стаж его вождения составляет 1 год. С начала 2021 года мужчину привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД 27 раз. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – прокомментировала пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.
Один из пассажиров пострадал довольно сильно. «Пацана вообще поломало, авто больше нет» –делятся в сети очевидцы.
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