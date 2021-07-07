Резюме с ковидом: выяснилось, как в Приморье работодатели относятся к антипрививочникам

Не привился – не работаешь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые требования стали появляться в вакансиях на сайтах по поиску работы. Работодатели хотят, чтобы к ним на работу приходили устраиваться те, кто сделал тест на COVID-19 или поставил прививку от этой заразы.

Упоминание таких требований, как пройденная вакцинация, все чаще и чаще мелькает на сайте по поиску работы hh.ru. С 1 по 22 июня вакансий с этим пунктом стало в два раза больше, чем в мае, и в целых пять раз больше, чем в начале года, – общее количество достигло рекордных 10,4 тысяч.

Аналитики высчитали, что подобных упоминаний становится каждый месяц примерно на 40% больше. Статус вакцинации обычно идет как дополнительное преимущество при поиске работы, как правило, о том, что прививка поставлена, отмечают люди, которые хотят работать в сфере продаж, строительстве, ИТ, туризме и HoReCa, а также с рабочим персоналом. Меньше всего говорят о вакцинации соискатели в госслужбе, страховании, инсталляции и сервиса.

Компании стали требовать наличие теста от ковида на 58% чаще, также они зачастую говорят о готовности провести тестирование за свой счет. В июне количество вакансий с такими требованиями достигло почти двух тысяч. Обычно о таком пишут в вакансиях представители сферы медицины и фармацевтики, продаж, рабочего персонала, строительства, транспорта и логистики, туризма и HoReCa.

Вакансии с упоминанием тестирования или же вакцинации в Приморье делятся на два типа. В первом говорится о том, что наличие теста – это важное условие для найма сотрудника. Это касается розничной торговли, медиков и тех, кто работает вахтовыми методами. Во втором же случае компании сами предлагают бесплатное тестирование и иногда даже лечение от ковида.

Так, в Приморье предлагают помощь в лечении будущему бухгалтеру-ревизору (его зарплата начинается от 39 тысяч рублей); оператора call-центра с зарплатой до 55 тысяч рублей готовы бесплатно вакцинировать; специалисту по охране труда предлагают среди прочего продвигать защиту от ковида для сотрудников; у сварщика, который может работать вахтой в Ханты-Мансийском округе и Ямало-Ненецком округе, от наличия прививки будет зависеть срок вахты.