Гимназия №1 во Владивостоке лидирует по количеству стобалльных ЕГЭ

Больше четверти учеников показали максимальные результаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке появились первые итоги ЕГЭ. 29 экзаменов были сданы на 100 баллов, причем трое выпускников показали высокие результаты сразу по нескольким испытаниям. Больше всего стобалльных экзаменов оказалось в гимназии №1.

ЕГЭ начались 31 мая по всей стране. Уже сейчас во Владивостоке появились первые итоги. Литературу сдавали 270 человек, из них семь человек набрали 100 баллов: ученики школ № 9, 25, 57 и Университетской школы ДВФУ, а также три выпускника прошлых лет.

Проверяли свои силы по химии 439 человек, и всего один человек набрал 100 баллов – ученик школы № 9.

105 человек писали экзамен по географии, но никто не показал максимального результата.

ЕГЭ по русскому языку сдавали 3470 человек, среди которых девять учеников – стобалльники. Среди них три выпускника гимназии № 1, по одному учащемуся – из школ № 13, 42, 61, гимназии ДВФУ и два выпускника прошлых лет.

Математику сдавали 2217 школьников из Владивостока. Отметку в 100 баллов достигли только ученик «Технического» лицея и выпускник прошлых лет.

Физику этим летом сдавали 730 участников, из которых четыре ученика получили 100 баллов. По одному из гимназии № 1 и Университетской школы ДВФУ, еще двое – выпускники «Технического» лицея.

629 человек писали истории, выпускник гимназии № 1 оказался стобалльников.

Обществознание сдавали 1 633 человека, ни никто из них больше 97 баллов не набрал.

В ЕГЭ по биологии участвовали 599 человек. Ни один не достиг максимума.

Иностранные языки сдавали 578 человек. 100 баллов никто не набрал, но представители гимназии № 1 и лицея № 41 показали свои знания на 99 баллов.

Информатику выбрали 497 человек, и пять человек смогли показать высший результат. Так, среди них три человека из Университетской школы ДВФУ и по одному из гимназии № 1 и АНПОО ДВЦНО МЛШ.

Итак, 26 человек набрали 100 баллов за свои экзамены, три человека получили высшую отметку сразу по двум предметам. Больше всего ЕГЭ на 100 баллов было сдано учениками гимназии № 1.

Отметим, в 2020 году 100 баллов по русскому языку набрали 16 учеников. Два выпускника получили по 100 баллов по литературе, двое – по физике и еще два школьника – по обществознанию. Четверо продемонстрировали «стобалльные» знания на экзамене по истории.

Однако в этом году это еще не все потеряно. 12 июля начнется дополнительный период ЕГЭ, который продлится до 17 июля.