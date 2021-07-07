Столицу Корякии временно возглавил заместитель Ольги Мохиревой, погибшей в авиакатастрофе

Мохирева занимала этот пост больше трех лет.
Фото: Личный архив
Поселок Палана остался без главы – Ольга Мохирева возвращалась домой из командировки на злополучном самолете Ан-26, который 6 июля разбился о скалы в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. В настоящее время поселком руководит первый заместитель главы, который заправлял делами во время отсутствия Мохиревой.
– Ольга Мохирева находилась в командировке, в это время за нее действовал другой сотрудник администрации. В настоящее время он же и исполняет ее обязанности, – рассказала представитель губернатора Камчатского края Алла Головань.
Кто возглавит Палану, станет известно позже, все решения будут сделаны с учетом устава поселка. Сейчас же руководит пгт первый заместитель главы администрации Андрей Александрович Ульянов.
Отметим, Ольга Мохирева занимала этот пост больше трех лет, с февраля 2018 года.
Напомним, на рейсе ДЕ 251 было четыре сотрудника администрации Паланы, включая главу городского округа. Трагедия произошла в нескольких километрах от поселка Палана Камчатского края – 6 июля при заходе на второй круг перед посадкой разбился пассажирский самолет Ан-26. На борту воздушного судна было 28 человек. По состоянию на вечер 7 июля найдены останки 19 пассажиров.
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