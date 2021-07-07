Жители Камчатки несут цветы и свечи в память о погибших в авиакатастрофе

Камчатцы скорбят. Фото: Правительство Камчатского края

Жители Камчатского края почтили память погибших 6 июля в авиакатастрофе в Палане. Они зажгли свечи и возложили цветы в Петропавловске-Камчатском. В самолете было 28 человек, среди которых 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Весь день, 7 июля, камчатцы шли к стеле «Город воинской Славы» в столице края, чтобы почтить память погибших. Люди возлагали цветы и зажигали свечи, многие плакали.

– Вчера вечером произошла такая страшная трагедия. Невозможно найти слова, способные утешить тех, кто потерял своих родных и близких. Искренне соболезную родственникам и желаю им сил, чтобы выдержать свалившееся на них горе. Жители приносят цветы и зажигают свечи, стремясь почтить память погибших и хотя бы таким способом поддержать тех, кого коснулась эта трагедия, – сквозь слезы поделилась жительница Петропавловска Ольга Николаевна.

Весь день жители Камчатки несли цветы и зажигали свечи. Фото: Правительство Камчатского края

К месту памяти пришли и те, кто сам родом из Паланы. Так, Василий отметил, что большую часть тех, кто находился на борту самолёта Ан-26, знал лично.

– Одна из них – мой социальный преподаватель, Лисичкина Алена Олеговна. Я учился у нее в Паланском колледже. Также был знаком с главой администрации Мохиревой Ольгой Петровной. Выражаю слова соболезнования тем, кто потерял родственников родных и близких, друзей, и скорблю вместе с ними. Так не должно было случиться, – сказал мужчина.

Эта трагедия стала шоком для многих. Фото: Правительство Камчатского края

Напомним, самолет Ан-26, следовавший 6 июля 2021 года по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана, на борту которого находилось 22 пассажира и 6 членов экипажа, при заходе на посадку врезался в скалу и рухнул на берегу Охотского моря. Выжить не удалось никому. Из-за авиакатастрофы на Камчатке объявлен траур с 7 по 9 июля. В настоящее время выдвинуто три версии произошедшего.

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