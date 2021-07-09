И на нашей улице будет праздник: во Владивостоке на Луговой начался долгожданный ремонт

Подрядчики должны успеть закончить ремонт до конца августа. Фото: Евгений Кулешов / vlc.ru.

В минувшие выходные подрядчик начал работы по приведению межквартальной дороги на Луговой в порядок. Работы здесь ведутся по заказу администрации Владивостока, они должны закончить все работы до конца августа.

Ремонт дороги проведут на участке от Баляева, 60 до Луговой, 55. Речь идет не только о приведении в порядок дорожного полотна, но и о восстановлении тротуаров и монтаже сети ливневой канализации.

- Этот участок давно нуждался в комплексном ремонте. В планах ремонт не только дороги, но и тротуаров, обустройство сети ливневой канализации, небольших подпорных стен для удержания грунта зелёных зон и другие сопутствующие работы, – прокомментировал Валерий Корабельский, главный специалист управления дорог и благоустройства.

Этот участок всегда пользуется большим спросом у горожан: дорога ведёт к детскому саду № 145 и поликлинике № 3, а также выступает дублёром основной дороги. Местные жители с большой радостью восприняли начавшийся ремонт.

- Мы очень долго ждали ремонта и уже не верили, что он начнётся. Много лет страдаем зимой от течей, которые выходили на дорогу и превращали её в каток. Здесь было сложно пройти и проехать. А то, что творится летом, вы видите сами, - одни сплошные ямы, – рассказала местная жительница Александра.

- У меня джип, но даже мне проехать здесь сложно. Дорога просто в ужасном состоянии, – добавляет автомобилист Константин.

По условиям контракта, рабочие капитально отремонтируют дорогу протяженностью один километр. Для этого вначале уберут старое покрытие, подготовят дорожное основание, а затем уложат в два слоя новый асфальт. Для заведения течей здесь смонтируют систему ливневой канализации, она будет открыто-закрытого типа. Также строители заасфальтируют тротуары и для удобства пешеходов установят леерное ограждение.

- Просим горожан и автомобилистов с понимаем отнестись к временным неудобствам. В связи с разгрузкой материалов и вывозом старого грунта возможны временные незначительные ограничения движения. Кроме этого, в дальнейшем будут вводиться ограничения на участках, где будет вестись монтаж сети ливневой канализации. Об этом сообщим дополнительно, – добавили в управлении дорог и благоустройства.