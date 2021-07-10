Угон авто, кража бензопил и мешков с орехами. В Приморье поймана банда из шести подростков

Теперь банду подростков будут судить в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье будут судить банду из шести подростков, промышлявших в селе Рощино Красноармейского района края.

По версии следователей, малолетние грабители с октября 2018 года по декабрь 2021 года совершили 14 краж и три угона авто. Подростки заранее договаривались между собой, распределяли роли внутри группировки. Они воровали велосипеды прямо с улиц села, проникали в жилые дома и похищали деньги, еду и бытовую технику.

В их "послужном списке" даже числятся проникновения со взломом. Так они проникали гаражи жителей села, откуда похищали бензопилы, мешки с кедровыми орехами. Однажды банда взломала дверь в почтовое отделение, украв еду, напитки и сотовые телефоны. В основном, ребята действовали тихо, но однажды они проникли в автомобильный салон, завели двигатель автомобиля, угнали его и поехали кататься по селу, привлекая к себе внимание.

В итоге бандитов все же удалось задержать. После того, как следователи собрали достаточную доказательную базу по всем эпизодам, к которым причастна группа из шести подростков, уголовное дело было передано в суд.