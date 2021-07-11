Новый антирекорд по заболевшим коронавирусом установлен в Приморье

Отметка с числом заболевших продолжает подниматься все выше и выше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной пик заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Приморье 11 июля. По данным оперативного штаба, в крае за сутки выявили 253 заболевших. Это на два человека больше, чем в субботу, когда был побит новый антирекорд.

Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 49391 случай заболевания.

За минувшие сутки выздоровело 146 приморцев. Всего за все время пандемии вылечиться от коронавируса смогли 43946 жителей края.

По состоянию на 11 июля, в Приморье привито 267778 жителей края.