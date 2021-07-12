Сотрудники РРПК удостоены высоких ведомственных наград

В честь профессионального праздника заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук поздравил сотрудников ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» (РРПК) с Днем рыбака и вручил ведомственные награды. Высокое профессиональное мастерство шестерых сотрудников компании было отмечено на уровне Федерального агентства по рыболовству медалями и благодарственными письмами.

«Наша отрасль развивается: мы создаем современную индустрию, строятся высокотехнологичные суда, происходит переход на цифровизацию. Все это становится возможно благодаря настоящим профессионалам, и я рад наградить лучших людей нашей отрасли», - отметил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.

Медалью «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» II степени награжден начальник отдела безопасности мореплавания РРПК Игорь Процкий

Генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко за многолетний добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, заслуги в развитии и совершенствовании рыбной отрасли, удостоен звания «Почетный работник рыбного хозяйства России». Такую же высокую награду получил капитан-директор РКТС «Капитан Олейничук» Сергей Ипатов.

«Очень ценно получить такою высокую оценку своей работы. Понимаешь, что курс на развитие выбран правильно. Но особо важно видеть, кто с тобой в команде, с кем ежедневно ты делаешь одно общее дело. Поздравляю своих коллег с высокими наградами! Большая честь работать с вами вместе», - сказал генеральный директор РРПК Виктор Литвинеко.

За внесение большого вклада в повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса медалью «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» I степени награжден Николай Моргун, капитан-директор нового супертраулера РРПК БМРТ «Владимир Лиманов».

Александр Амвросов

Медали «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» II степени вручены помощнику капитана по производству БМРТ «Владимир Лиманов» Александру Амвросову и начальнику отдела безопасности мореплавания РРПК Игорю Процкому.

Благодарственным письмом Росрыболовства за добросовестное исполнение служебных обязанностей, подготовку квалифицированных специалистов, безупречную профессиональную деятельность получил начальник производственного департамента РРПК Виктор Артеменко.