Не забудьте набрать воды: во Владивостоке скоро отключат холодную

Часть города останется без холодного водоснабжения. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Владивостоке 15 июля пройдут локальные отключения холодной воды. Связана остановка в подаче водоснабжения с плановыми или аварийными восстановительными работами.

По информации «Примводоканала», отключения пройдут по следующим адресам:

15 июля с 09:00 до 20:00 холодной воды не будет на улице Гризодубовой, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47. Здесь намечен плановый ремонт.

С 09:00 до 19:00 воду отключат по целому ряду адресов: на Авраменко, Верхнепортовой, Лейтенанта Шмидта, Станюковича. Жителям перечисленных улиц стоит поскорее набрать воды. Весь день здесь будут вестись аварийно-восстановительные работы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14