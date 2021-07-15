Не забудьте набрать воды: во Владивостоке скоро отключат холодную

Часть города останется без холодного водоснабжения.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Во Владивостоке 15 июля пройдут локальные отключения холодной воды. Связана остановка в подаче водоснабжения с плановыми или аварийными восстановительными работами.
По информации «Примводоканала», отключения пройдут по следующим адресам:
15 июля с 09:00 до 20:00 холодной воды не будет на улице Гризодубовой, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47. Здесь намечен плановый ремонт.
С 09:00 до 19:00 воду отключат по целому ряду адресов: на Авраменко, Верхнепортовой, Лейтенанта Шмидта, Станюковича. Жителям перечисленных улиц стоит поскорее набрать воды. Весь день здесь будут вестись аварийно-восстановительные работы.
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