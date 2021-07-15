Провода троллейбуса оборвало во Владивостоке, под раздачу попал автомобиль

Провод троллейбусной линии упал прямо на автомобиль такси.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
ЧП с участием троллейбуса произошло на улице Русской на подъеме к Тысячекоечной больнице во Владивостоке, передает корреспондент «КП-Владивосток» с места событий. Оборвало провода троллейбусной линии, под удар попал Succeed. Движение на участке дороги приостановлено.
Движение троллейбусов пока приостановлено.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Наш корреспондент сообщает, что пока троллейбусы до Тысячекоечной больницы не ходят, можно доехать лишь от Автовокзала до остановки Варяг.
К счастью, никто не пострадал. На Succeed, по словам корреспондента, повреждений не замечено.
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