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Владивосток15 июля 2021 8:37

Провода троллейбуса оборвало во Владивостоке, под раздачу попал автомобиль

Движение троллейбусов на линии временно приостановили
Елизавета КАЛИНИНА
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Провод троллейбусной линии упал прямо на автомобиль такси.

Провод троллейбусной линии упал прямо на автомобиль такси.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

ЧП с участием троллейбуса произошло на улице Русской на подъеме к Тысячекоечной больнице во Владивостоке, передает корреспондент «КП-Владивосток» с места событий. Оборвало провода троллейбусной линии, под удар попал Succeed. Движение на участке дороги приостановлено.

Движение троллейбусов пока приостановлено.

Движение троллейбусов пока приостановлено.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Наш корреспондент сообщает, что пока троллейбусы до Тысячекоечной больницы не ходят, можно доехать лишь от Автовокзала до остановки Варяг.

К счастью, никто не пострадал. На Succeed, по словам корреспондента, повреждений не замечено.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14