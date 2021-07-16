Бизнесменов в Приморье поощрят за трудоустройство бывших заключенных

Собеседование Фото: Вадим ПОПОВ

Предприятия и индивидуальные предприниматели края могут претендовать на новую меру поддержки бизнеса. Субсидии на возмещение затрат на трудоустройство жителей края, отбывших срок наказания в местах не столь отдаленных, предусмотрены в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

- От организаций и предпринимателей мы ждем пакет документов, начиная с 22 июля по 20 августа. Претендовать на субсидию могут организации, в которых трудится категория работников из числа граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, трудоустроенных по направлению службы органов занятости населения. Для этого им необходимо представить в Приморский краевой центр занятости населения пакет документов, - пояснили в региональном министерстве профессионального образования и занятости населения.

Алгоритм получения субсидии практический такой же, как для тех предпринимателей, которые дают работу инвалидам и предоставляют им профессиональных «опекунов»-наставников.

Конкретно!

Подробности о порядке предоставления субсидий можно получить у специалиста профильного ведомства Галины Шевченко по телефону: 8 (423) 220-00-18, shevchenko_ga@primorsky.ru, или у Людмилы Калион по телефону: 8 (423) 226-86-70, psz29vi2@zanprim.vladivostok.ru. Местонахождение и контактные данные отделений центра занятости по Приморскому краю можно найти на интерактивном портале минтруда в разделе «Труд и занятость/Приморский центр занятости населения».