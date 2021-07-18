«Не проснется только мертвый»: шум под окнами стал причиной головной боли приморцев

Жильцы негодуют из-за постоянного шума за окнами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Артема пожаловались банальную с первого взгляда проблему, которая однако отравляет жизнь многим. Более того, выяснилось с похожей бедой столкнулись жители разных районов Приморья. И речь здесь идет не просто о неправильно установленной решетке ливневой канализации, а невозможности нормально отдохнуть и не подскакивать среди ночи.

– Я не знаю, как умудряются спать по ночам жильцы по улице Уссурийской, 3, у которых окна спальни выходят на межквартальную дорогу и магазин "Эркор"??? Дело в том, что здесь на ливневки положили новые металлические решетки и плохо их закрепили. В результате грохот стоит днем и ночью! Да такой, что спать невозможно. Сейчас пошли в отпуск, так слушаем это 24 часа в сутки – жарко, окна открыты... Уже нервов не хватает слушать эту канонаду. Кстати, в 50 метрах стоит аналогичный грохот от другой решетки, что около магазина "Продукты". Может, власти сжалятся над людьми и устранят причину этого шума?!, – поделилась в сети местная жительница.

Жители края в основном поддержали негодование автора, в сети даже началась перекличка жителей с похожими проблемами.

«У нас на улице Кирова, 12, напротив магазина "Омар" так же, обращались в администрацию и в УК, и все бесполезно», «Так и спим, в 6 утра подъем от грохота», «В Партизанске такая же проблема», «Ночью прекрасно слышу. Конкретно сегодня в 3 часа ночи был грохот, только мертвый не проснется», «Кирова , 87, то же самое! Грохот, аж подпрыгиваешь...», «Нужно элементарно сделать нормально чтобы этого грохота не было. Но комментаторы как всегда, кондиционер, новые окна, дом в лесу и т.д. Неужели вам нравится, когда делается все спустя рукава», «Владивосток, Лазо,8, такая же беда. Каждый раз пугаюсь», – отмечают жители края.