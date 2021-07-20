Единороссы предложили меры по стабилизации цен на овощи

«Единая Россия» совместно с Правительством, главами регионов и торговыми сетями разработала меры по снижению стоимости сезонных овощей. Первые итоги реализации намеченных партией планов подведут уже через две недели.

В первую очередь, речь идет о входящих в так называемый «борщевой набор» овощах - капусте, луке, картофеле, моркови и свекле, а также дополнительно огурцах и помидорах. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на селекторном совещании, посвященном ситуации с ростом цен на продовольствие.

«За эти выходные мы провели мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что задача — именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель», — отметил Турчак.

Для реализации мер по снижению цен и контроля за рынком продуктов создана рабочая группа. Ее возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Аналогичные структуры до конца недели появятся в каждом регионе, в них войдут представители региональных органов власти.

В числе инициатив, которые должны оперативно повлиять на ситуацию, — заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты.

Серьезное влияние на цены оказывает и отсутствие площадок для торговли овощами и фруктами непосредственно их производителями.

«Необходимо организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению. Без посредников. Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года», — сказал Алексей Гордеев.

Кабмин поддержал инициативы ЕР по увеличению ярмарок. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, снижения цен на плодоовощную продукцию можно добиться двукратным увеличением количества ярмарок в регионах. И такие возможности в стране есть.

«Ожидаем, что все регионы активно подключатся к этой работе с необходимой помощью Минпромторга», — сказала она.

Свои предложения по снижению конечной стоимости сезонной продукции в Приморье высказал накануне губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Кожемяко. В частности, он предложил организовать дополнительные нестационарные торговые точки.

«Таких точек можно организовать много на территории края. Тогда цена на продукты будет совершенно иная», - уверен глава региона.

Еще одним вариантом для сдерживания роста цен на сезонные овощи и фрукты, отметил Олег Кожемяко, мог бы стать специализированный сайт, через который местный производитель мог продавать свой товар напрямую. «Это нужно развивать, чтобы жители Приморского края знали, где купить эту продукцию без посредников», - подчеркнул губернатор.