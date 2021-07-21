Летел на красный: водитель Toyota Land Cruiser устроил жесткое ДТП в центре Владивостока

Владелец "крузака" устроил серьезное ДТП в центре города. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

Авария с участие двух авто разыгралась ночью в самом центре приморской столицы. По словам очевидцев, виновником ДТП стал Toyota Land Cruiser, который не вовремя затормозил на светофоре. Итогом неудачного маневра оказались две изрядно разбитые авто. К счастью, хотя бы обошлось без серьезных травм экипажа.

Авария случилась возле магазина "Изумруд". Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

ДТП произошло в районе Океанского проспекта,16. Джип ехал со стороны центральной площади наверх. Как уверяют свидетели, когда на светофоре уже горел красный сигнал, водитель Toyota Land Cruiser его попросту проигнорировал, решив проскочить на пустой дороге. Но не удалось. В этот момент со стороны Семеновской на Суханова поднималась Toyota Grandhiace. Микроавтобус получил сокрушительные удары от оппонента.

Микроавтобусу сильно досталось. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

Автомобили участников пострадали довольно серьезно. Ремонт явно влетит в копеечку. В причинах спешки виновника происшествия теперь будут разбираться специалисты.

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