Безработные приморцы смогут обучиться новым профессиям за счет государства

Переобучение поможет стать востребованным профессионалом. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Приморцы могут получить новую специальность по программе организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан. Она рассчитана на срок до 2024 года. В этом году, благодаря программе, 70 жителей региона уже получают новую профессию, а 10 – окончили обучение.

Главная цель программы – обеспечить тем, кто отучился, конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. Достигается это путем освоения новых профессий и развития уже имеющихся знаний.

В настоящее время почти 350 приморцев готовы приступить к обучению по различным профессиям. Они будут проходить подготовку на data-аналитика, реставратора, специалиста по кадрам и многим другим направлениям.

В министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края напомнили, что в регионе определены три региональных оператора – Дальневосточный федеральный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Региональный центр развития профессиональных квалификаций. Обучение также можно пройти и в других субъектах страны в онлайн-формате. Длительность обучения может составлять от трех недель до трех месяцев в зависимости от выбранной программы. Заявку можно оставить на портале «Работа в России». По окончании обучения будет выдан документ о квалификации.

Обучаться по такой схеме могут приморцы в возрасте 50-ти лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, которые находятся в декретном отпуске или женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, а также граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных.

Обучение проходит в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.