«Кто потерял?» Сюрприз посреди дороги во Владивостоке превратился в ловушку для водителей

Сюрприз в темноте многих не порадовал. Фото: Андрей Урбановский.

Подстава и халатность – вот так в двух словах можно описать ситуацию, происходящую на дороге Владивостока. На оживленном участке трассы без всяких опознавательных знаков оставили прицеп от большегруза. Ни светоотражающих элементов, ни аварийного знака, ни хотя бы ведра или канистры на дороге, в общем никаких предупреждений о препятствии впереди.

Неприятный дорожный инцидент очевидец снял на улице Светланская, между остановками общественного транспорта «Авангард» и «Гайдамак». Очевидец удивился и одновременно возмутился тому, что на живленной трассе в городе стоит прицеп.

– Какой-то сверхразум-дальнобойщик бросил прицеп посреди дороги и уехал, оставив, словно ловушку для других автолюбителей, – появился пост с негодованием в популярном автомобильном сообществе края.

Многие пользователи сети принялись высказываться из-за случившегося.

«Кто потерял?», «Не знаю, что там случилось, это не моя телега. Скорее всего машина сломалась, ее расцепили и утянули в ремонт», «Почему штраф не ведут для них 500.000 рублей поступил вот так и все имущество отдал в качестве компенсации», – делятся приморцы.

Как оказалось догадки о поломке машины – верны. По словам очевидцев, прицеп стоит еще с трех часов вчерашнего дня. В авто полетела гидромуфта, сам тягач забрали на ремонт, отстегнув прицеп. Местные жители были уверены, что вскоре его заберут, однако прицеп даже не потрудились подвинуть к обочине. Не исключено, что с утра образуется пробка.

Подобное поведение водителя большегруза многие называют халатностью. Обычно дальнобойщики приходят на помощь друг другу, странно, что в этой ситуации мужчина вообще решил не заморачиваться над безопасностью для других участников дорожного движения.

Стоит отметить, что в Приморье неоднократно происходили ДТП с большегрузами, припаркованными на обочинах. Несколько случаев закончились смертями. Надеемся, что в этот раз безответственный поступок водителя все же обойдется без ЧП.

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