Нерадушный прием. Хабаровчане не доехали до популярного приморского пляжа из-за мощного лобового ДТП

Серьезная авария на приморской трассе. Фото: www.instagram.com/nhknews.ru.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в городе Находка. В разгар летнего сезона в Приморье полно отдыхающих из других регионов. Однако далеко не всех в крае встречают радушно. ЧП на трассе произошло с семьей из Хабаровского края, которая, судя по всему, решила провести отпуск на море. Вот только доехать до пляжа не удалось.

История развернулась недалеко от Золоторей, здесь, как и на других пляжах Находкинского городского округа и Партизанского района, отдыхают сотни гостей. В какой-то момент в автомобиль гостей края на скорости влетела Honda Inspire. Как отмечает аварийный комиссар, выезжавший на место происшествия, по предварительным данным, водитель был изрядно пьян. Выяснить это предстоит полицейским.

Удар оказался действительно мощный, машины получили довольно серьезные повреждения, а всем, кто находился внутри, включая самого виновника и экипаж Subaru Forester, понадобилась срочная помощь медиков.

К счастью, обошлось без жертв. Но теперь вместо отдыха ни в чем неповинным людям предстоит лечение. Подробности происшествия с пострадавшими выясняют сотрудники ГИБДД.