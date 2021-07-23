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Владивосток23 июля 2021 2:31

Маленькое ДТП, большой коллапс. Часть Владивостока парализована из-за банальной невнимательности на оживленном перекрестке

Водителям лучше поискать пути объезда
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Авария спровоцировала затор. Фото: dpskontol125rus.

Авария спровоцировала затор. Фото: dpskontol125rus.

Небольшая авария в утренний час пик на оживленном участке дороги во Владивостоке стала причиной мощной пробки в нескольких направлениях. Причиной аварии стали банальная невнимательность и несоблюдение дистанции. Итогом – неудобства для остальных участников дорожного движения.

Участниками аварии стали электромобиль и малолитражка.

Участниками аварии стали электромобиль и малолитражка.

Фото: Милана СОКОЛ

Водители не поделили проезд при повороте с Выселковой на Снеговую падь. Итогом неудачного маневра стал транспортный коллапс, образовавшийся на перекресте. Особенно осложнен выезд из микрорайона Снеговая падь.

Авто не поделили проезд при повороте. Фото: dpskontrol125rus.

Авто не поделили проезд при повороте. Фото: dpskontrol125rus.

Очевидцы отмечают, что водителям лучше поискать пути объезда аварийного участка, чтобы не стоять в пробке. Миновать зато можно, повернув в Снеговую падь сразу после Бородинской.

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