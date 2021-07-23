Больше всего на этой неделе. Специалисты огласили актуальные данные по коронавируса в Приморье

В Приморье продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще 263 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили специалисты в Приморье. Это больше, чем показатели заболеваемости в любой из дней текущей недели. Всего же в крае зафиксировано 52 486 случаев заболевания.

В среднем в сутки за последние семь дней заболевает около 260 человек в крае. Данные, мягко говоря, неутешительные. А, если учесть, что каждый день есть еще и умершие, то два, а то и сразу семь человек, тревожно становится вдвойне.

Вылечиться за последние 24 смогли довольно много пациентов, и это не может не радовать. Болезнь победили 257 человек. За все время пандемии побороли недуг 46 270 жителей края.

Привились на данный момент 306 772 приморца.

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