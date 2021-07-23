«Люди опоздали в аэропорт, трассу перекрыли полностью»: водители показали, что происходит на важной дороге в Приморье

Дорога оказалась перекопана. Фото: принтскрин видео.

В неприятную ситуацию на трассе в Шкотовском районе Приморья попали водители, которые решили проехать в направлении Владивостока или Находки. Участок дороги в районе Домашлино попросту оказался перекопан. Все прекрасно знаю, что на важной приморской дороге, связывающей сразу несколько населенных пунктов, вот уже несколько месяцев проходит масштабный ремонт. Знают, относятся с понимание, но такого точно не ожидали. Возмущение владельцев авто вызвал даже не факт перекрытия, а отсутствие информации об этом. Грубо говоря, многие могли поехать в объезд или вовсе перенести поездку в столь ранний час.

О последствиях таких методов действия при ремонте трассы Владивосток – Находка – порт Восточный очевидцы рассказали в сети, приложив видео для наглядности.

– Сегодня утром в районе Домашлино была перекрыта дорога с 04:30 до 06:30, без предупреждения, люди в аэропорты, на прием в больницы и так далее опоздали.... Что за каменный век?, – пожаловался один из водителей, попросив власти вмешаться в происходящее.

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