Объявлена программа VI Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», Владивосток

24 июля – 8 августа 2021 года

Художественный руководитель — Валерий Гергиев

- Премьеры балетов «Бахчисарайский фонтан» в постановке Ростислава Захарова и «Сильфида» в постановке Августа Бурнонвиля

- Парад звёзд оперы: Альбина Шагимуратова, Ариунбаатар Ганбаатар, Нажмиддин Мавлянов, Юлия Маточкина, Юрий Воробьёв, Млада Худолей

- В симфонической программе: грандиозная Девятая симфония Людвига ван Бетховена и выступления лауреата Конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе Сергея Редькина (фортепиано)

С 24 июля по 8 августа на Приморской сцене Мариинского театра пройдёт VI Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», Владивосток. Его откроет премьера балета «Бахчисарайский фонтан» на музыку Бориса Асафьева в знаменитой постановке Ростислава Захарова (24, 25 июля). Этот драмбалет на сюжет одноимённой поэмы Александра Пушкина стал сенсацией в 1934 году и с тех пор не сходит с петербургской сцены. В 2017 году в Мариинском театре прошло тысячное представление «Бахчисарайского фонтана».

27 и 28 июля состоится премьера спектакля-манифеста балетного романтизма — «Сильфида» на музыку Хермана Левенскьольда в хореографии Августа Бурнонвиля (редакции Эльзы-Марианны фон Розен). В главных партиях классической постановки будут задействованы солисты балетной труппы Мариинского театра.

Звёздный оперный десант ожидается и в репертуарных спектаклях Приморской сцены. Прославленное колоратурное сопрано Альбины Шагимуратовой, приглашённой солистки Королевского театра Ковент-Гарден, можно будет услышать в партии Виолетты в опере «Травиата» Джузеппе Верди (1 августа). Также певица солирует в виртуозном мотете Вольфганга Амадея Моцарта в симфоническом концерте 31 июля.

Выдающийся молодой баритон, заслуженный артист Монголии и Республики Бурятия Ариунбаатар Ганбаатар — ещё одна приглашённая звезда VI Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский». Артист выступит в двух спектаклях Приморской сцены: в партии Жоржа Жермона в опере «Травиата» Джузеппе Верди (1 августа) и в партии Елецкого в «Пиковой даме» Петра Чайковского (8 августа).

Баритон Ариунбаатар Ганбаатар находится в начале своей многообещающей международной карьеры. В его багаже достижений — ведущие вокальные конкурсы мира. Победа на XXIV Международном конкурсе вокалистов им. М.И. Глинки в Москве, взятие Гран-при XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского, триумф на легендарном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в Кардиффе в номинации «Камерное исполнение». Богатейший голос певца звучал в нью-йоркском Карнеги-холле, лондонском Кадоган-холле, Букингемском дворце и Большом театре России.

Шедевры романтической оперы — «Турандот» Джакомо Пуччини в постановке Шарля Рубо (5 августа) и «Евгения Онегина» Петра Чайковского (6 августа) представят смешанные составы. В главных партиях «Турандот» можно будет услышать солистку Мариинского театра, драмсопрано Младу Худолей и солиста московских театров (Большого и Театра Станиславского и Немировича-Данченко), лауреата «Золотой маски-2021», тенора Нажмиддина Мавлянова. В «Онегине» — роскошный бас солиста мариинской труппы Юрия Воробьёва и лауреата международных конкурсов, стипендиата программы Аткинс в Мариинском театре, тенор Гамида Абдулова. За пультом оркестра — главный дирижёр Приморской сцены Павел Смелков.

4 августа — большой оперный Гала при участии приглашённых звёзд и солистов приморской труппы. В нём примут участие Альбина Шагимуратова, Ариунбаатар Ганбаатар, солисты Мариинского театра Юлия Маточкина, Юрий Воробьёв и другие артисты.

В афише симфонической программы VI Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» — выступления пианиста Сергея Редькина. Музыкант уже хорошо известен в России и за рубежом, неоднократно становился лауреатом престижных международных конкурсов (в их числе — бронзовая медаль Конкурса имени Чайковского). В мае 2021 года мастерство пианиста было отмечено II премией на престижном мировом состязании — Конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе.

31 июля в Большом зале музыкант будет солировать в фортепианном концерте № 17 Вольфганга Амадея Моцарта в симфоническом вечере «Моцарт. Шуберт». За пульт оркестра театра встанет главный дирижёр Приморской сцены Павел Смелков. Также в программе вечера — Пятая симфония Франца Шуберта и мотет Exsultate, Jubilate Моцарта, партию сопрано в котором исполнит Альбина Шагимуратова (колоратурное сопрано).

3 августа состоится сольный концерт Сергея Редькина в Большом зале Театра. Прозвучат фортепианные произведения Франца Шуберта и Александра Скрябина.

7 августа солисты оперной труппы Мариинского театра, хор и оркестр Приморской сцены под управлением Павла Смелкова представят одно из самых значительных произведений в истории музыки — Девятую симфонию Людвига ван Бетховена.

В заключительный день фестиваля «Мариинский», 8 августа, будет показана опера «Пиковая дама» Петра Чайковского в знаменитой постановке Юрия Темирканова, которая объединит силы двух трупп, петербургской и владивостокской. В главных партиях спектакля выступят: солист Большого театра и Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Нажмиддин Мавлянов (Герман), солисты Мариинского театра Ариунбаатар Ганбаатар (Елецкий) и Юлия Маточкина (Полина), солисты Приморской сцены Елена Разгуляева (Лиза), Марат Мухаметзянов (Томский) и Ирина Колодяжная (Графиня). За дирижёрский пульт встанет Павел Смелков.