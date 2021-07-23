Приморских военнослужащих поздравили с наступающим Днем военно-морского флота

С наступающим Днем военно-морского флота поздравил приморских моряков депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков.

Торжественная встреча в преддверии праздника объединила офицеров штаба Краснознаменного Тихоокеанского флота из управления боевой подготовки, а также из военно-политического и кадрового отделов.

Депутат Госдумы выразил признательность морякам-тихоокеанцам за защиту рубежей России.

«В дальних походах вы с честью несете Андреевский флаг - символ вековых традиций, отваги и мужества русского моряка, героя и освободителя. И пусть никогда у вас не будет повода пускать в дело грозное оружие ваших кораблей, подводных лодок и самолётов морской авиации. От всего сердца желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия! Успехов вам на службе и в любой сфере вашей жизни», - обратился к морякам парламентарий.

Поздравить служащих с Днем ВМФ вызвался и белый партийный медведь, надев на праздничную встречу тельняшку – символ морской службы, храбрости и удали, а также сфотографировался с военнослужащими на память.

«Российский флот – важная часть сохранения обороноспособности страны. За последние 20 лет российские армия и флот сумели вернуть и укрепить свои позиции, справедливо заняв место среди лучших в мире. И одна из задач партии на сегодняшний день – повысить престижность службы в вооруженных силах РФ», - подытожил Владимир Новиков.

День ВМФ отмечается в России с 1839 года – тогда эту дату ежегодно отмечали 24 июля. В 1980 году мероприятие перенесено на последнее воскресенье июля.