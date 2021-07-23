Новая сеть ливневой канализации появится на Луговой

На участке будут введены временные ограничения для движения автомобилей. Фото: Евгений Кулешов.

Во Владивостоке в районе улицы Луговой полным ходом идут работы по обустройству новой сети ливневой канализации. Специалистам предстоит уложить здесь около 200 метров трубопровода, смонтировать колодцы и 150 метров лотков для сбора воды. Новая сеть поможет избавиться от многолетней проблемы – течи и выхода воды на дорогу. Работы ведутся по заказу администрации Владивостока.

Уже сейчас бригады монтируют подпорные стены для удержания грунта на откосах, устанавливают границы дороги и тротуаров и готовят их к укладке асфальта.

Этот участок улицы всегда пользуется большим спросом у горожан. Дорога ведёт к детскому саду № 145 и поликлинике № 3, а также выступает дублёром основной дороги. Именно поэтому качество дорожного покрытия здесь имеет особое значение для местных жителей. Кстати, горожане позитивно восприняли начавшийся здесь ремонт.

- Из-за постоянного выхода воды асфальтовое покрытие разрушилось и пришло в негодность. Уже до конца августа силами подрядной организации здесь проведут комплексный ремонт. Он ведётся на участке от дома № 60 на Баляева до пересечения с основной дорогой по Луговой, – рассказал Валерий Корабельский, главный специалист управления дорог и благоустройства.

Для укладки трубопровода, часть которого пройдёт, в соответствии с утверждённым проектом, по центру дороги, будут вводиться временные ограничения движения автотранспорта. Так, с 5 августа ограничат проезд в районе домов № 59 и 63 на Луговой. Полностью завершить ремонт этого участка необходимо до конца августа.