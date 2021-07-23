Мэрия Владивостока рассказала, какой ремонт ждет важный участок дороги в центре города

Подрядчик заранее смонтировал специальную конструкцию, которая будет уложена во время ремонта Фото: Администрация Владивостока

Участок дороги на улице Светланская во Владивостоке ждет перекрытие. Причина – ремонт теплосети. Однако подрядчик нашел способ сократить время работ. Рассказываем, как этого удалось достичь и почему этот ремонт так важен.

Ремонт небольшого участка теплотрассы напротив ГУМа начнется совсем скоро, 30 июля. Как отметил заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей ВПЭС Данил Певцов, если в ближайшее время не выполнить реконструкцию, то на дороге возможны как прорывы и аварии, так и провалы покрытия.

Как рассказал заместитель начальника управления по вопросам ТЭК администрации Владивостока Матвей Ювченко, каналу под асфальтом больше 30 лет, и крупный ремонт просто необходим, ведь здесь ежедневно проезжают десятки тысяч машин. Ранее на дороге уже были провалы, и дальнейшее отсутствие реконструкции может привести к неблагоприятным последствиям.

Схема движения автобусов в центр города Фото: Администрация Владивостока

Подрядчик МУПВ «ВПЭС» компания «Дальстам» заблаговременно смонтировала специальный металлический кожух диаметром 1400 см и весом 30 тонн и сразу проложила в нем тепловую сеть. Сейчас готовая конструкция лежит на складе. Для ее установки работникам потребуется большая техника и синхронность работ, так как рядом проложены различные кабели и проходят дренажные линии.

Специалисты мэрии говорят, что к 15 августа перекресток вернут горожанам, а до этого времени машины и общественный транспорт будут передвигаться по улицам Пушкинская, Суханова, Океанскому проспекту и Корабельной Набережной.