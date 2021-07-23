Мэрия и полиция проверят охрану в школах и детсадах Владивостока

Все охранники должны следовать единым инструкциям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы и детские сады Владивостока ждут проверки. Мэрия и полиция выяснят, как работает охрана на объектах с детьми. Ход проверок на контроле исполняющего обязанности главы города Константина Шестакова.

В администрации Владивостока состоялось совещание по вопросу безопасности в учебных учреждениях. И.о. мэра Константин Шестаков, который еженедельно посещает школы и сады, считает, что охранники не до конца понимают, каков порядок действий в чрезвычайной ситуации.

– Из всего алгоритма действий четко понимают одно – в случае опасности нажимать на тревожную кнопку. Но этого ведь явно недостаточно для качественной охраны, – сказал Константин Шестаков.

Не устраивают главу города и ручные металлоискатели вместо полноценных рамок – количество учеников достигает тысячи человек и всех их проверить крайне сложно. По этому причине было решено пересмотреть данный вопрос.

Все охранники в школах и детсадах – сотрудники лицензированных агентств, заметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования. Все охранники должны следовать единым инструкциям. Как это происходит на деле, в ближайшее время проверят сотрудникам УМВД России по Владивостоку.

Начальник управления вневедомственной охраны по городу Владивостоку, полковник полиции Сергей Корев заявил, что после внеплановых рейдов будет подготовлен анализ работы охранников. На основе этого анализа будут разработаны меры для более эффективной работы.

Напомним, поручение проверить готовность школ региона к быстрому реагированию в экстренных ситуациях главам муниципалитетов и руководителям образовательных организаций в Приморском крае дал губернатор Олег Кожемяко. Поводом стала трагедия в Казани в мае этого года.